Ambulante perde carrinho de lanche em incêndio no primeiro dia de trabalho; vídeo

Um incêndio consumiu um carrinho de lanche na praia de Matinhos, no litoral do Paraná, na última segunda-feira (26). O equipamento pertencia a um ambulante que iniciava o seu primeiro dia de vendas na expectativa de conseguir se manter com a venda de milho assado. Além dos danos materiais, o proprietário do carrinho teve queimaduras pelo corpo devido à explosão do botijão de gás usado para preparar os alimentos. Banhistas presenciaram a cena e registraram o momento. Assista!

O dono do carrinho é Jonatas Cavalcante Alves, 37 anos. Ele contou que o fogo iniciou momentos depois de ele preparar milhos assados que seriam vendidos naquela tarde. “Logo que cheguei na praia, preparei os milhos e liguei a mangueira. O carrinho era novo, assim como o botijão e os outros equipamentos. Logo depois de ligar o botijão, fechei a porta do carrinho. Quando voltei, já estava vazando gás e o fogo tinha começado”, relatou em entrevista ao site Banda B.

Pelas imagens, homens do Corpo de Bombeiros ainda tentou controlar as chamas, quando houve uma explosão. A porta-voz da corporação alertou que uma das primeiras atitudes a se tomar em casos que envolvem vazamento de gás é desligar a válvula do botijão. “Quando o incêndio ocorre devido ao vazamento de gás, uma forma de extinguir as chamas é o desligamento da válvula do botijão. Porém, em carrinhos como esse o botijão fica em um compartimento de difícil acesso para o fechamento rápido dessa válvula. Neste caso, o mais importante é isolar o local, assegurando que não haja nenhum material combustível próximo, e fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros”, disse a capitã Thayane.

O ambulante teve queimaduras no rosto, pernas e braços. Ele recebeu atendimento médico em um hospital e se recupera em casa.

Doações

No momento, Jonatas espera contar com a ajuda de conhecidos e de quem esteja disposto a colaborar para que ele consiga outro carrinho.As doações em dinheiro podem ser feitas por meio de transferências via Pix. A chave é o telefone: (41) 98537-4512.