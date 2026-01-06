Capa Jornal Amazônia
Taxista é preso com milhares de reais e dólares falsificados

Segundo o homem, que é boliviano e não teve a identidade revelada, o dinheiro seria utilizado para um ritual religioso

Lívia Ximenes
fonte

O dinheiro falso seria distribuído em feiras populados e usado em um ritual religioso (Reprodução)

Um taxista boliviano, que não teve a identidade revelada, foi preso ao tentar entrar no Brasil com milhares de notas falsas de reais e dólares. O homem foi abordado por agentes da Receita Federal e Polícia Militar (PM), na noite do último sábado (3), no Posto Esdras — fronteira entre os dois países em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Após ser ouvido, o taxista foi liberado.

Segundo o homem, o dinheiro falso foi produzido em Santa Cruz, na Bolívia, e teria dois destinos. O primeiro seria a distribuição em feiras populares da cidade sul-mato-grossense. Além disso, as notas também serviriam para um ritual religioso dedicado à deusa boliviana Pachamama — a ação envolve o enterro de oferendas e pedidos de prosperidade.

Todas as cédulas foram recolhidas e encaminhadas à perícia. A falsificação de moeda é crime previsto no Código Penal Brasileiro, com pena de multa e reclusão de três a 12 anos, conforme a PF. Importar, exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir a moeda falsa em circulação também são atos que geram punição, independente da motivação e/ou finalidade.

Brasil
