Operação em SP mira 'rede prestadora de serviços de lavagem de dinheiro' ligada ao PCC

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado de São Paulo, realiza nesta quinta-feira, 4, uma operação para desmantelar uma rede que "prestava serviços" de lavagem de dinheiro para o crime organizado. Há indícios que essa rede tenha ligação direta com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Batizada de Operação Falso Mercúrio, a ação envolve o cumprimento de 54 mandados judiciais, sendo seis de prisão e 48 de busca e apreensão na capital paulista e na Grande São Paulo.

"Conforme pedido dos investigadores, a Justiça determinou o sequestro de 49 imóveis, de três embarcações e 257 veículos em nome dos investigados. Pelo menos 20 pessoas físicas e outras 37 jurídicas tiveram as contas bloqueadas", de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. As identidades não foram reveladas. Desta forma, as defesas não foram localizadas.

Segundo as investigações da 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), os criminosos montaram uma estrutura sofisticada de lavagem de dinheiro proveniente de crimes como tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar.

"Essa rede operava com três núcleos principais: coletores, responsáveis por arrecadar os valores ilícitos; intermediários, encarregados de movimentar e ocultar os recursos; e beneficiários finais, que recebiam o dinheiro já legitimado. Cada um com funções distintas e estruturadas para fazer com que o esquema funcionasse", afirmou a SSP

O nome da operação, Falso Mercúrio, faz alusão ao Deus do comércio e dos trapaceiros na mitologia romana.