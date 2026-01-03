Homem é preso com notas falsas e adolescente é apreendido em Itaituba

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (2) após ser flagrado com dinheiro suspeito de falsificação durante patrulhamento da Polícia Militar em Itaituba, no sudoeste do Pará. Um adolescente também foi apreendido.

O homem trafegava sozinho de bicicleta em uma área conhecida pela prática de venda de entorpecentes quando foi abordado pela Polícia Militar. Com ele, os policiais encontraram quatro cédulas de R$ 50,00 com sinais de falsificação. Ao ser questionado, ele relatou que as notas eram falsas e afirmou que as havia adquirido com um adolescente.

Os militares seguiram até a residência indicada, onde localizaram o menor na porta do imóvel. Na revista pessoal, os policiais encontraram outras seis cédulas de R$ 50,00 também aparentemente falsificadas. O pai do adolescente autorizou a entrada na casa, onde foram apreendidas mais 28 cédulas falsas escondidas debaixo do colchão do jovem.

No total, 38 notas de R$ 50,00 - somando R$ 1.900,00 - foram apreendidas. Os envolvidos e o material recolhido foram encaminhados à delegacia. Não há informações de qual seria o uso do dinheiro. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil, que informou, em nota, que o caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Itaituba.