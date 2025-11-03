Mulher é presa após receber encomenda com dinheiro falso em Porto de Moz
A encomenda tratava-se de um livreto de palavras cruzadas contendo cédulas de R$ 100 entre as páginas, totalizando a quantia de R$ 1 mil, segundo a Polícia Civil
Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (3/11) em Porto de Moz, no sudoeste do Pará. A prisão, realizada pela Polícia Civil, foi possível após a Polícia Federal informar que a suspeita iria receber uma encomenda pelos Correios. O pacote, conforme as investigações da PF, continha diversas cédulas falsas.
Após o recebimento da informação, a equipe policial se dirigiu até a agência dos Correios do município de Porto de Moz. De acordo com a PC, a suspeita foi localizada e a equipe solicitou a ela que abrisse o envelope que havia acabado de receber.
A encomenda tratava-se de um livreto de palavras cruzadas contendo cédulas de R$ 100 entre as páginas, totalizando a quantia de R$ 1 mil, ainda segundo a Polícia Civil. As cédulas possuem números de série iguais.
Com isso, a mulher foi presa e conduzida para a unidade policial para adoção dos procedimentos legais cabíveis. Ela permanece à disposição da Justiça.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento dos Correios sobre o caso e aguarda retorno.
Punição
O artigo 289 do Código Penal brasileiro estabelece reclusão de até 12 anos e multa para quem falsificar, fabricar ou alterar “moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro”.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA