Suspeito de vazar tema da redação do Enem é alvo de operação da PF no Ceará

Uma pessoa suspeita de vazar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (24), em Sobral, a 245 km de Fortaleza, no Ceará. Durante a aplicação do exame, em 5 de novembro do ano passado, o tema da redação referente ao caderno rosa teria sido divulgado de forma ilícita. Na ocasião, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep) acionou a PF para investigar o caso.

A operação desta quarta-feira foi denominada de "Limite Virtual" e cumpriu dois mandados de busca de apreensão contra um suspeito. "Foram apurados indícios de crimes de divulgação ilícita do conteúdo de prova do Enem em redes sociais, por um investigado em Sobral", informou a Polícia Federal. Segundo o órgão, quinze agentes atuaram na operação.

Vazar o tema da redação da prova pode configurar crime de fraude em certame de interesse público. Nesses casos, a pena pode chegar a oito anos de prisão.