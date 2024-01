Estudante pernambucano afirma que ‘nota mil’ de sua redação no Enem 2023 foi alterada

Igor Kleyverson da Silva (23 anos), estudante pernambucano que afirma ter sido vítima de um erro no sistema do Ministério da Educação (MEC) envolvendo uma suposta alteração na nota de sua redação do Enem 2023, se pronunciou sobre o caso. “Estou dando minha cara a tapa porque não tenho nada a esconder”, disse Igor, em suas redes sociais. Segundo ele, a primeira nota divulgada pelo sistema era mil (a nota máxima), mas foi alterada para 680. As informações são do portal Metrópoles.

O aluno residente em Escada, município distante cerca de 60 quilômetros da capital pernambucana, disse que contratou um advogado para lhe auxiliar no caso. Ele chegou a gravar um vídeo celebrando a conquista da nota máxima, junto com o diretor do cursinho preparatório Fábrica Concursos, em que estudou para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Por meio de um comunicado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) negou que esse tipo de modificação ocorra no sistema do MEC, sustentando que a nota de Igor sempre foi 680. A Polícia Civil de Pernambuco abriu um inquérito para apurar o caso. De acordo com a PC-PE, uma das hipóteses de investigação é a utilização de uma imagem falsa do sistema do Enem, feita por Igor, em que a nota mil aparecia.

Repercussão

Em entrevista para o Jornal do Commercio, de Recife (PE), na última quinta-feira (18), o estudante negou a fraude. “Nós estamos aguardando uma resposta. Essa repercussão tem sido desastrosa, desde ontem não consigo comer direito, minha mãe está sem dormir. Todos nós estamos muito apreensivos e querendo saber o que realmente aconteceu”, comentou.

A reportagem diz, ainda, que uma captura de tela da Página do Participante - plataforma do INEP para divulgação das notas do Enem - mostra que Igor teria alcançado notas muito abaixo das que ele havia divulgado na terça-feira (16). Além da “redação 680”, na área de Matemática e suas Tecnologias, a nota de Igor aparece como 632,5, após o estudante ter afirmado tirar 917,5.