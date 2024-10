Superlua desta quinta-feira (17) é a maior e mais brilhante do ano; saiba porque

Prepare-se para observar um espetáculo lunar nesta quinta-feira (17). A Superlua mais próxima de 2024 será visível a partir das 18h30 (horário de Brasília), marcando um dos eventos astronômicos mais aguardados do ano. A Lua cheia, conhecida como a "Lua do Caçador" de outubro, estará em seu ponto mais próximo da Terra, a cerca de 357 mil quilômetros, o que tornará esta Superlua a maior e mais brilhante do ano.

A Superlua ocorre quando a fase de Lua cheia coincide com o momento em que o satélite natural está no perigeu, o ponto de maior proximidade com a Terra. Durante esse evento, o orbe lunar pode parecer até 14% maior e 33% mais brilhante do que quando está no seu ponto mais distante. Este fenômeno é resultado da órbita elíptica da Lua, que faz com que, em alguns momentos, ela se aproxime mais do planeta.

Explicação das superluas. (Reprodução/Vox)

De acordo com a NASA, esta é a terceira Superlua de 2024, sendo a última a ocorrer em dezembro. Mesmo que o pico de visibilidade seja na noite de quinta-feira, a Superlua poderia ser vista desde a noite de quarta-feira (16).

Além da Superlua, será possível observar Júpiter, a estrela gigante vermelha Aldebarã e o aglomerado estelar das Plêiades, segundo o EarthSky. Esses fenômenos poderão ser vistos até o amanhecer de sexta-feira (18).

Por que 'Lua do Caçador'?

A Lua cheia de outubro é chamada de Lua do Caçador, nome que surgiu entre povos indígenas, que usavam seu brilho intenso para facilitar a caça após a colheita, preparando-se para o inverno.

Outras culturas indígenas também têm suas próprias denominações para a lua cheia de outubro, como "Lua da Primeira Geada" e "Lua das Folhas Caindo". Além disso, a Lua do Caçador é tradicionalmente associada a uma cor alaranjada ao nascer, fenômeno causado pela dispersão da luz ao passar pela atmosfera da Terra.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)