Nasa lança missão para descobrir se há vida em lua de Júpiter

A sonda Europa Clipper da Nasa decolou dos EUA nesta segunda-feira (14) em direção à "Europa", uma lua do planeta Júpiter para investigar se a composição do local permite abrigar vida. A nave deixou a Terra acoplada a um foguete SpaceX Falcon Heavy do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A missão chegará ao destino final daqui a aproximadamente seis anos, em abril de 2030.

Cientistas estimam que, abaixo da superfície de gelo, a Europa guarde um oceano de água líquida. Segundo Gina DiBraccio, funcionária da Nasa, esta Lua é um dos lugares mais promissores para a busca de vida fora do planeta Terra.

"É uma oportunidade para explorarmos não um mundo que poderia ter sido habitável há bilhões de anos (como Marte), mas um que pode ser habitável agora", disse Curt Niebur, chefe da parte científica da missão.