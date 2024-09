Astronautas russos retornam à Terra e batem recorde de tempo em órbita

Uma equipe de astronautas voltou à Terra na última segunda-feira (23), após um período a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

Entre os três tripulantes estão os russos Oleg Kononenko e Nikolai Chub, da Roscosmos (Agência Espacial da Rússia), que bateram o recorde de tempo passado em órbita ao completar 374 dias de estadia no laboratório da ISS. Foi a quinta viagem de Kononenko ao espaço. Ao todo ele acumula um recorde de 1.111 dias em órbita.

VEJA MAIS

Também junto com os cientistas, está a astronauta Tracy C. Dyson, da Nasa (Agência Espacial dos Estados Unidos). O pouso dos cosmonautas, realizado em uma cidade localizada no Cazaquistão, aconteceu por volta das 9h da manhã e foi registrado em transmissão ao vivo da Nasa.

Assista:

Após os exames médicos pós-pouso, a tripulação retornará à cidade de Karaganda, no Cazaquistão, para se recuperar da viagem.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)