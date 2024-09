Astronauta compartilha vídeo de auroras boreais vistas da via láctea; confira

O astronauta Matthew Dominick vem chamando atenção nas redes sociais com imagens capturadas das janelas da Estação Espacial Internacional. Na última semana, o tripulante compartilhou um vídeo que foi considerado um dos melhores registros visuais do espaço já divulgados.

Feito em time-lapse, técnica que condensa uma série de imagens do mesmo quadro em intervalos regulares com reprodução acelerada, o registro mostra uma combinação deslumbrante de auroras boreais com a Via Láctea ao fundo, proporcionando uma visão incrível do fenômeno natural. Veja:

Matthew compartilhou o vídeo com o mundo através de seu perfil no X (rede social atualmente suspensa no Brasil) e as imagens logo chamaram a atenção dos internautas. Segundo ele, o que torna o vídeo ainda mais impressionante é a forma como ele mostra os painéis solares refletindo a aurora e as luzes da cidade enquanto se alinham para o nascer do sol iminente.

“As reflexões de luz nos painéis solares foram tão impressionantes que fiquei acordado até 1h da manhã para filmar mais alguns nasceres do sol. Felizmente, temos um nascer do sol a cada 90 minutos”, relatou ele.

Além de um grande apelo visual, as imagens capturadas pelo astronauta também possuem valor científico. Os registros capturados da Estação Espacial auxiliam cientistas no estudo da atmosfera, do clima e do comportamento das partículas solares que impactam a Terra. Os dados capturados também ajudam a monitorar tempestades solares, que podem causar danos a satélites e sistemas de comunicação.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)