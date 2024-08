Superlua de Esturjão pode ser observada em Belém nesta segunda; veja horários e locais

O Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro/UFPA) convida toda a comunidade a acompanhar, diretamente da orla da UFPA, a Superlua de Esturjão do ano de 2024. O evento astronômico vai ocorrer durante toda a noite desta segunda-feira (19) e o Nastro colocará à disposição do público um conjunto de telescópios para observar e registrar (com fotografias) este lindo fenômeno.

As superluas são as maiores e mais brilhantes luas cheias que acontecem quando a Lua está muito próxima da Terra. Essa variação na distância da Lua à Terra ocorre pelo formato elíptico da órbita lunar.

As observações astronômicas serão feitas gratuitamente, no Campus Universitário do Guamá, Setor Básico, das 18 às 21 horas. Mas especificamente, as observações serão realizadas em frente ao prédio denominado "Espaço de Ensino Mirante do Rio".

A observação depende de condições climáticas favoráveis e pode ser cancelada se essas condições não forem atendidas.

Dúvidas frequentes

Terá um ponto de encontro?

Não terá pronto de encontro, mas aconselhamos que a entrada seja feita pelo Portão 2 da UFPA.

Posso levar cadeiras?

Sim. O Nastro aconselha que as pessoas levem cadeiras de praia ou de plástico.

Por qual portão da UFPA devo entrar?

A entrada poderá ser feita por qualquer portão da UFPA.



Site do NASTRO/UFPA: www.nastro.ufpa.br

E-mail: nastro.ufpa@gmail.com

Instagram: @nastro_ufpa

Facebook: https://www.facebook.com/NastroNucleoDeAstronomia

Planetário

Em Belém, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa), vai promover a observação da superlua. O Planetário do Pará vai disponibilizar telescópios para que o público possa ver detalhes da lua, um satélite natural que crateras e manchas.

Serviço

Observação da superlua

Segunda-feira (19), das 19 às 21h, no Centro de Ciências e Planetário do Pará – Rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 3, ao lado do Mangueirinho. Entrada gratuita.