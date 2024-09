Superlua e eclipse lunar parcial: fenômenos podem ser observados em Belém nesta terça; veja locais

A Superlua e o eclipse parcial lunar irão iluminar o céu noturno desta terça-feira, 17 de setembro, e serão visíveis em todas as Américas. Em Belém, os amantes de astronomia poderão observar a Superlua por telescópios, gratuitamente, na orla da Universidade Federal do Pará (UFPA), das 18h às 21h, e na Usina da Paz da Cabanagem, em parceria com Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), das 19h às 21h.

O eclipse parcial lunar começará pouco depois das 23h e se estenderá até os primeiros minutos da madrugada do dia 18 (quarta-feira). Desta vez, o fenômeno será de baixa intensidade, com menos de 5% da superfície lunar sendo encoberta pela sombra da Terra. A possibilidade de manter os telescópios à disposição do público até o momento do eclipse parcial lunar ainda está sendo avaliada pelo Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro/UFPA) e dependerá das condições climáticas. Além disso, se o clima estiver favorável, será possível observar a Lua e Saturno em conjunção na constelação de Aquário.

A equipe do Nastro/UFPA informa que a entrada poderá ser feita por qualquer portão da UFPA, mas aconselha que seja feita pelo Portão 2. Ainda, é recomendado que os visitantes levem cadeiras de praia ou de plástico.

Entenda os fenômenos

As Superluas são as maiores e mais brilhantes luas cheias, explca o professor Professor Luís Carlos Bassalo Crispino, fundador do Nastro/UFPA.

"Chamamos de Superlua quando uma Lua cheia ocorre muito próxima do perigeu. O perigeu lunar é o ponto onde a Lua está mais próxima da Terra. Devido à órbita da lua em torno da Terra ser uma elipse (e não um círculo), a distância Terra-Lua varia ao longo do ciclo lunar. No perigeu a Lua parece maior e mais brilhante, por estar mais próxima da Terra.

As Superluas restantes de 2024 ocorrerão em 17 de setembro, 17 de outubro e 15 de novembro. No entanto, a maior e mais brilhante Lua do ano nascerá em outubro, quando o satélite deve estar cerca de 100 quilômetros mais próxima da Terra.

Já o eclipse parcial da Lua ocorre quando parte dela é encoberta pela sombra da Terra. Isso acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, que precisa estar na fase cheia. No eclipse total, a Lua é totalmente coberta, enquanto no parcial apenas uma parte é sombreada, dando a impressão de uma "mordida".

Transmissão online

O Observatório Nacional também vai transmitir o evento ao vivo em seu canal no YouTube. A transmissão terá início às 21h30 da terça (17).

Serviço:

Observação do céu noturno

Data: 17 de setembro (terça-feira)



UFPA

Endereço: Campus Universitário do Guamá, Setor Básico, em frente ao prédio Espaço de Ensino Mirante do Rio. Rua Igarapé Tucunduba S/N, no bairro do Guamá

Horário: 18 às 21h (podendo ser estendido dependendo das condições climáticas)



Usina da Paz da Cabanagem

Endereço: Av. Damasco, 37, no bairro da Cabanagem

Horário: 19h às 21h

