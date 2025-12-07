STF julga réus do núcleo 2 da trama golpista nesta semana; veja quem são

Nesta semana, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia o julgamento do núcleo 2 da trama golpista, formado por seis réus. A partir de terça-feira (9), os acusados podem ser condenados com penas previstas pela Constituição, Código Penal e Lei da Ficha Limpa. As punições só valem caso o colegiado conclua que houve crime.

As condenações podem resultar em prisão, perda de cargos e mandatos e inelegibilidade. A partir do momento em que a decisão for definitiva, não há chance de recurso. A execução de prisão e demais punições inicia imediatamente.

Os réus podem responder por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência ou grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Com a condenação, a legislação prevê a fixação de um valor a ser pago devido aos danos provocados e a perda de cargos e funções.

Quem é parte do núcleo 2, grupo acusado de participar da tentativa de golpe de Estado em 2022?

O núcleo 2 é constituído por seis pessoas.

Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro;

Mário Fernandes, general da reserva, ex-secretário-geral da Presidência e aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro;

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal;

Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal;

Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro

Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres.