Sisu 2022: MEC libera consulta de vagas do segundo processo seletivo

O Liberal, com informações da Agência Brasil

Está disponível, on-line, a consulta de vagas referente ao segundo processo seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os interessados podem se inscrever no portal de Acesso único. As inscrições nesta nova oportunidade para o ingresso ao ensino superior inicia no dia 28 de junho e segue até 1º de julho. Veja como participar.

No site, é possível consultar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Além disso, estará disponível o documento de adesão de cada uma das instituições que aderiram ao Sisu.

Quem pode participar do Sisu?

Os interessados em participar do Sisu devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2021, e obter nota superior a zero na prova de redação e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

Qual o cronograma do Sisu 2022 para o segundo semestre?

O resultado do segundo processo seletivo do Sisu 2022: 6 de julho;

A matrícula ou registro acadêmico dos aprovados: 13 a 18 de julho;

Prazo para solicitar a lista de espera: 6 a 18 de julho.

O que é o Sisu?

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

Como os alunos do Sisu são selecionados?

Os candidatos são selecionados a partir dos cursos indicados no ato de inscrição. Quem tiver a melhor classificação de nota obtida na edição fica com a vaga.