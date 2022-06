UFPA realiza leilão de bens; valor inicial varia de R$ 50 a R$ 35 mil

No próximo dia 23 de junho, às 10h, serão leiloados veículos, mobiliários, equipamentos eletrônicos e outros bens inservíveis da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ao todo, são 55 lotes de materiais e o valor inicial dos bens varia de R$ 50 a R$ 35.000. A lista completa dos bens com os respectivos valores-base para o lance está no edital do leilão, disponível no site norteleiloes.com.br.

A ação está sendo realizada pela pró-Reitoria de Administração (Proad), por meio da Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio (DAP). O evento será no formato virtual. Para participar, é preciso realizar um cadastro no site da Norte Leilões para obter login e senha.

Os interessados poderão efetuar lances on-line, a partir do valor mínimo de avaliação, e será considerado vencedor quem fizer a maior oferta aceita pelo leiloeiro oficial.

Os participantes podem realizar visitas nos dias 21 e 22 de junho, das 9h às 12h e das 13h às 16h, nos locais onde os bens estão armazenados. De acordo com a UFPA, apesar de não serem mais úteis à Instituição, os bens em leilão podem ser utilizados para outras destinações, reuso, reciclagem ou aproveitamento de peças.