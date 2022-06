Técnicos-administrativos da UFPA definem por paralisação e greve por reajuste salarial

A categoria de técnico-administrativos da Universidade Federal do Pará (UFPA) aprovou entrar em greve a partir da próxima segunda, 13, após aprovação em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (8), de forma híbrida. Foi aprovado também paralisação nesta quinta-feira (9), para a categoria participar em massa do Ato Nacional em Defesa da Educação que ocorrerá em Belém, a partir das 9h, no Mercado de São Brás. A administração superior da UFPA afirmou ao Grupo Liberal que não se pronunciaria sobre o assunto.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará (Sindtifes-PA), participaram da assembleia presencialmente mais de 100 pessoas, no hall do prédio da Reitoria da UFPA, e 121 de forma online. A quantidade de votantes significou “uma das maiores assembleias dos últimos anos, confirmando a disposição de luta da categoria, diante do cenário de corte de verbas das universidades e do arrocho salarial”, comunicou a entidade.

A greve tem como pauta de reivindicações o reajuste salarial de 19,99%, o encerramento do bloqueio ao orçamento das universidades públicas e da educação, o arquivamento da PEC da Reforma Administrativa e a revogação da chamada emenda do “teto de gastos”.

A instalação do Comando Local de Greve ocorrerá na próxima sexta-feira (10), às 11h, na sede do sindicato, localizada nos altos do Vadião, no Campus Guamá. As pautas locais e as atividades da greve serão debatidas nesse espaço. Ainda segundo o Sindtifes, “todos e todas técnicas estão convidadas a participar e contribuir com propostas”.

Marcha à Brasília e greve nacional

O Sindtifes afirma ainda que pretende levar a categoria do Pará à Brasília na próxima semana. “Se você, técnico e técnica, quer ir ao ato nacional do dia 14 de junho, vá à reunião do Comando Local de Greve que ocorrerá na próxima sexta-feira, 10 de junho, às 11h, e faça sua inscrição”, publicou a entidade.