Projeto de Telessaúde da UFPA promove qualidade aos atendimentos de saúde

Na última segunda-feira (13), o Núcleo de Telessaúde do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou a implantação do projeto tecnológico de Telessaúde, que tem o objetivo de desenvolver ações de consultoria e educação em saúde, além de fornecer auxílio no diagnóstico de tratamentos.

O trabalho é realizado em parceria com o Ministério da Saúde, que busca promover melhorias na qualidade do atendimento público no Pará. O acesso ao projeto pelo público-alvo é possível mediante cadastro no site da UFPA.

Por enquanto está disponível apenas a Tele-educação, que, por meio de palestras, cursos e formações realizadas via web-conferência, possibilitam o processo de capacitação de médicos, enfermeiras e demais profissionais da saúde.

A expetativa é que, ainda neste mês de junho, também estejam disponíveis: Telediagnóstico, onde os serviços de saúde municipais ou estaduais enviam, por meio do site do Telessaúde UFPA, laudos de exames a profissionais vinculados ao núcleo, que auxiliam na leitura de exames, possibilitando maior clareza no diagnóstico de possíveis doenças; e Teleconsultoria, destinada para trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde, possibilitando consultas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde, além de outras questões relacionadas ao processo de trabalho.

Primeira webconferência para Tele-educação

No dia 27 de maio foi realizada a primeira webconferência com o tema “Hanseníase: diagnóstico e tratamento na APS”, ministrada pela médica dermatologista e hansenóloga Carla Andrea Avelar Pires. Até o momento, há mais de 300 profissionais cadastrados. A próxima webconferência será no próximo dia 23 de junho e dará continuidade ao tema da Hanseníase, que foi uma solicitação dos profissionais da UFPA.

Implantação do Telessaúde

No primeiro momento da implantação, o projeto já foi iniciado em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, com a participação do município em atividades de teleconsultoria, tele-educação e telediagnóstico, disponibilizando oito pontos de demandas de serviços para o Telessaúde UFPA.

De acordo com a UFPA, a expectativa é ampliar as parcerias com as prefeituras, por meio das secretarias de saúde, para possibilitar o alcance dos serviços e, assim, contribuir para a melhoria dos atendimentos em Atenção Básica à Saúde.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)