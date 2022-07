SISU 2022: MEC divulga resultado da 2ª edição do processo seletivo nesta quarta-feira (06); veja

Nesta quarta-feira (06), o Ministério da Educação (MEC) divulga o resultado do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao todo são 65.932 vagas reservadas para 73 instituições de ensino superior público para mais de 2 mil cursos de graduação. Os estudantes aprovados devem realizar a matrícula no período de 13 a 18 de julho.

VEJA MAIS

Até o momento, apesar de ser a data oficial para a divulgação, estudantes relatam ainda não conseguirem visualizar o resultado no site. O MEC ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O que é o Sisu?

O Sisu é um programa do Governo Federal que reúne vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do Brasil. O sistema utiliza a nota dos estudantes, com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, para fazer a seleção. Os candidatos são selecionados por ordem de maior classificação, no curso escolhido.

Onde consultar o resultado do Sisu?

Os candidatos podem conferir o resultado no site (acesso.gov.br), a partir desta quarta-feira (06).

Cronograma do Sisu

Resultado da chamada regular: 6 de julho

Matrículas: de 13 a 18 de julho

Inscrição na lista de espera: 6 a 18 de julho

Convocação da lista de espera: a partir de 25 de julho

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)