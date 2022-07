Inscrições para o Sisu do 2º semestre terminam nesta sexta-feira (1º)

O prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do segundo semestre de 2022, termina nesta sexta-feira (11). As inscrições podem ser feitas pela página do programa até 23h59 de hoje.

VEJA MAIS

Para participar, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, ter tirado nota superior a zero na redação e não pode ter participado do exame na condição de treineiro.

O Sisu oferece duas opções de cursos em universidades públicas de todo o país, que podem ser escolhidas livremente pelo candidato, sendo que as instituições de ensino superior públicas paraenses não ofertaram vagas para o Sisu do segundo semestre de 2022.

A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 6 de julho de 2022.