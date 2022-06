Sisu do 2º semestre: universidades paraenses não disponibilizam vagas

As instituições de ensino superior públicas paraenses não ofertam vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2022, de acordo com o Portal Nacional de Educação (PNE). As inscrições vão de 28 de junho a 1º de julho, com oferta de vagas em universidades do Brasil inteiro.

O Sisu utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 para selecionar alunos que estudarão em instituições de ensino públicas.

Universidade Federal da Amazônia (Ufra), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Instituto Federal do Pará (IFPA), Universidade do Estado do Pará (Uepa) e Universidade Federal do Pará (UFPA) não disponibilizam vagas para o segundo semestre. De acordo com a assessoria de imprensa do PNE, “todas (as instituições paraenses) participaram e já ofertaram vagas na primeira edição (do Sisu)”.

Cronograma do Sisu do 2º semestre