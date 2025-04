Sem CNH e sob efeito de álcool, mulher atropela bebê de 1 ano duas vezes e não fica presa

Uma criança de apenas 1 ano foi atropelada duas vezes por uma motorista embriagada e sem carteira de habilitação na tarde de domingo (20), em Samambaia, no Distrito Federal. O caso gerou revolta nas redes sociais após a suspeita, identificada como Ingrid Silva Pereira, de 24 anos, ser liberada após audiência de custódia nesta segunda-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a jovem perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e atingiu o bebê, que estava na frente de casa com a mãe e dois tios. Ao tentar fugir em marcha à ré, Ingrid atropelou a criança novamente.

VEJA MAIS

Após o atropelamento, populares se revoltaram e incendiaram o carro, que apresentou pane mecânica logo após o acidente. A motorista foi encontrada pouco depois escondida dentro de uma igreja, nas proximidades, e presa em flagrante pela Polícia Militar.

Ingrid apresentava sinais claros de embriaguez, segundo os policiais, como fala arrastada, odor de álcool e comportamento desorientado. Ela confessou ter ingerido bebida alcoólica e drogas ilícitas antes de dirigir. O teste do bafômetro confirmou a presença de álcool no sangue.

Mesmo sem habilitação, a mulher conduzia o veículo pelas ruas da cidade. A audiência de custódia, no entanto, decidiu pela liberdade provisória da suspeita. O caso segue em tramitação na 2ª Vara Criminal de Samambaia.

A criança foi resgatada desacordada debaixo do carro por um dos tios e levada às pressas para o hospital com a ajuda de um vizinho. Atualmente, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, em Brasília. De acordo com os familiares, o bebê sofreu ferimentos na cabeça, mas já está fora de risco de morte.