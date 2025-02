Corredora morre atropelada por estudante de medicina no Mato Grosso do Sul

A corredora Danielle Oliveira, de 41 anos, morreu, na manhã deste sábado (15/2), ao ser atropelada por um estudante de medicina de 22 anos, na MS-010, na saída para Rochedinho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), o motorista, identificado como João Vitor Fonseca Bilela, estava visivelmente embriagado e foi preso em flagrante.

De acordo com o portal Metrópoles, as informações preliminares da PM indicam que o condutor tentou uma ultrapassagem, quando atropelou Danielle e outra mulher que estava com ela.