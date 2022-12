Saque-Aniversário: quase 29 milhões de trabalhadores optaram pela modalidade; veja como aderir

O Saque-Aniversário é uma modalidade de saque da conta do FGTS, onde uma parcela do saldo disponível é liberada anualmente, no mês de aniversário do trabalhador. Para recebê-la, o trabalhador precisa escolher a opção, mas perde o direito ao Saque-Rescisão. Atualmente, quase 29 milhões de pessoas já optaram pela modalidade anual.

O valor do depósito do Saque-Aniversário varia de acordo com o saldo disponível na conta do trabalhador no mês de seu aniversário. Atualmente, cerca de 28,6 milhões de pessoas já optaram pela modalidade. Se decidir retornar ao modelo Saque-Rescisão, o cidadão deve esperar 24 meses, até ocorrer a mudança definitiva.

Ao perder o direito ao Saque-Rescisão, o cidadão não poderá realizar o saque total do saldo em conta do FGTS, quando demitido sem justa causa. Caso já tenha solicitado a mudança mas esteja esperando os 24 meses para a consolidação, o cidadão continua recebendo o Saque-Aniversário. Entretanto, não é necessário fazer o saque da quantia, que é devolvida para a conta do FGTS do trabalhador após três meses sem movimentação.

Como aderir ao Saque-Aniversário?

Para receber o Saque-Aniversário, o cidadão deve fazer a solicitação através do aplicativo ou site do FGTS, seguindo os seguintes passos:

Acessar o aplicativo ou site do FGTS;

Clicar na opção “Meu FGTS”;

Acessar a opção “Saque-Aniversário”;

Ler e concordar com os termos de adesão;

Selecionar a opção “aderir ao Saque-Aniversário”.

Caso a solicitação seja feita entre o primeiro e o último dia útil do mês de aniversário do trabalhador, o cidadão terá direito à modalidade no mês solicitado. Entretanto, caso seja feito após o prazo, o recebimento só será realizado no próximo mês de aniversário do trabalhador.

