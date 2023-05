Saque-Aniversário: mais de R$3,6 bilhões já foram sacados em 2023

O Saque-Aniversário esteve no centro dos debates a respeito do saldo do FGTS nos últimos meses, após a troca do Governo Federal. A modalidade, duramente criticada pelo ministro do Trabalho Luiz Marinho, não perdeu sua popularidade, e já foi utilizada por cerca de 7,2 milhões de trabalhadores em 2023.

Segundo a Caixa Econômica Federal, somente entre janeiro e março deste ano, mais de R$3,6 bilhões foram sacados por intermédio do Saque-Aniversário. No mesmo período, aproximadamente 3,5 milhões de trabalhadores aderiram à modalidade, apesar das críticas do ministro.

O Saque-Aniversário já foi depositado para nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril e, desde a última terça-feira (2), para nascidos em maio. O formato, que é opcional, realiza a liberação parcial do saldo da conta do FGTS todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador. Entretanto, ao aderir a modalidade, o cidadão perde o direito ao Saque-Rescisão em caso de demissão sem justa causa.

O valor pode ser sacado através do serviço Saque Digital, que pode ser acessado pelo aplicativo do FGTS. Através dele, o trabalhador informa em qual conta deseja receber o valor disponível do FGTS e recebe o pagamento em até cinco dias úteis. O valor fica disponível durante três meses, e caso não seja movimentado, retorna a conta do FGTS do cidadão, sem prejuízos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)