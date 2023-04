Saque-Aniversário: nascidos em maio recebem na próxima terça (2); saiba o valor e como sacar

Nascidos em maio que optaram pelo Saque-Aniversário como modalidade de saque do FGTS já têm data para receber a parcela deste ano: o depósito será realizado na próxima terça-feira, 2 de maio. Apesar das críticas de Luiz Marinho, ministro do Trabalho, o formato segue calendário normal e não tem previsão de mudanças até o momento.

Todos os anos, o Saque-Aniversário libera uma parcela do saldo na conta do FGTS dos trabalhadores que optarem pela modalidade. Normalmente, o depósito é realizado no primeiro dia de cada mês. Entretanto, no dia 1º de maio se comemora o Dia do Trabalhador, considerado feriado nacional, e o pagamento será realizado no dia seguinte.

Qual o valor do Saque-Aniversário?

O valor a ser depositado pelo Saque-Aniversário varia de acordo com o saldo na conta do FGTS do trabalhador. Confira a tabela abaixo e saiba quanto irá receber:

Saldo de até R$500 - Alíquota de 50%;

Saldo entre R$501 e R$1.000 - Alíquota de 40% + R$50 de parcela adicional;

Saldo entre R$1.000,01 e R$5.000 - Alíquota de 30% + R$150 de parcela adicional;

Saldo entre R$5.000,01 e R$10.000 - Alíquota de 20% + R$650 de parcela adicional;

Saldo entre R$10.000,01 e R$15.000 - Alíquota de 15% + R$1.150 de parcela adicional;

Saldo entre R$15.000,01 e R$20.000 - Alíquota de 10% + R$1.900 de parcela adicional;

Saldo acima de R$20.000,01 - Alíquota de 5% + R$2.900 de parcela adicional.

Como sacar o Saque-Aniversário?

O Saque-Aniversário pode ser movimentado de maneira 100% digital. Através do aplicativo do FGTS, o trabalhador poderá consultar os valores liberados e solicitar o saque, indicando a conta onde ele deverá ser depositado.

Após indicar a conta, que pode ser da CAIXA ou de qualquer outro banco, o valor ficará disponível em até cinco dias úteis.

