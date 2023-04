Saque-Aniversário: nascidos em fevereiro tem até sexta (28) para sacar; saiba como

Milhões de trabalhadores brasileiros optaram por receber uma parcela do FGTS todos os anos, a partir da modalidade Saque-Aniversário. Nascidos em fevereiro que optaram pelo formato têm até a próxima sexta-feira, 28 de abril, para realizar o saque do montante.

De acordo com o calendário do Saque-Aniversário, os trabalhadores nascidos no segundo mês do ano receberam o pagamento no dia 1º de fevereiro. O prazo para movimentação desse valor é de três meses e irá se encerrar na próxima sexta-feira. Caso não seja movimentado, o montante depositado será recolhido para a conta do FGTS do trabalhador, sem prejuízos para o cidadão.

Qual o valor do Saque-Aniversário?

O valor do Saque-Aniversário varia de acordo com a quantidade acumulada na conta do trabalhador do FGTS. O sistema segue uma tabela, que permite ao trabalhador a possibilidade de calcular o valor que será disponibilizado. Veja a tabela:

Saldo disponível na conta do FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$) Até 500,00 50,0% - De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Como sacar o Saque-Aniversário?

A Caixa Econômica Federal disponibiliza a opção Saque Digital, onde o trabalhador consegue sacar o seu FGTS com mais conforto e praticidade. Para isso, o cidadão deve baixar o aplicativo do FGTS e consultar os valores já liberados, solicitando o saque ao indicar uma conta em qualquer banco para a movimentação. O valor será transferido em até cinco dias úteis.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)