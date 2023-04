Saque-Aniversário: nascidos em abril já podem retirar o dinheiro

Uma nova parcela do Saque-Aniversário foi liberada. Os trabalhadores nascidos em abril que optaram pela modalidade já podem sacar o valor, que foi depositado na última segunda-feira, 3 de abril.

A modalidade de saque do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criada em 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao optar pelo Saque-Aniversário, o cidadão recebe anualmente uma parcela do saldo do FGTS, no mês de seu aniversário.

O valor depositado fica disponível na conta do trabalhador durante três meses, retornando para a conta do FGTS caso não seja movimentado. Vale lembrar que, ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador perde o direito ao Saque-Rescisão, que permite a retirada do saldo total do FGTS em casos de demissão sem justa causa.

Para retornar a modalidade padrão, será necessário esperar um período de 24 meses, onde o trabalhador continuará recebendo o Saque-Aniversário.

Quem tem direito a receber o Saque-Aniversário?

Para ter acesso a modalidade, é preciso ter a carteira assinada e possuir dinheiro em sua conta do FGTS. A mudança para o formato de saque anual só ocorre após a escolha do próprio trabalhador. É possível decidir pelo Saque-Aniversário no aplicativo do FGTS para celulares, pelo site do FGTS, Internet Banking da Caixa e presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Qual o valor do Saque-Aniversário?

O valor do Saque-Aniversário varia de acordo com a quantidade acumulada na conta do trabalhador do FGTS. O sistema segue uma tabela, que permite ao trabalhador a possibilidade de calcular o valor que será disponibilizado. Veja a tabela:

Saldo disponível na conta do FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$) Até 500,00 50,0% - De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

O valor é depositado na conta do trabalhador e fica disponível pelo prazo de 90 dias. Após isso, a quantia é devolvida para a conta do FGTS, sem prejuízos. Até o próximo dia 30 de novembro, trabalhadores que fazem aniversário em setembro, outubro e novembro ainda poderão sacar o montante.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)