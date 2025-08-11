Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Saiba quem é o padre faixa preta de jiu-jitsu acusado de agredir mulher durante suposto exorcismo

O padre João José Bezerra já foi vice-campeão mundial e morou em Roma antes de retornar ao Brasil como sacerdote; caso de agressão aconteceu na última semana

Hannah Franco
fonte

‘Exorcismo’ com socos e chutes: padre denunciado por agressão é faixa preta em jiu-jitsu. (Reprodução/Redes Sociais)

O padre João José Bezerra, de 44 anos, acusado de agredir uma mulher de 62 anos durante um suposto exorcismo realizado na última quinta-feira (7/8) na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel, no interior de São Paulo, também é conhecido por sua atuação no esporte. O sacerdote é faixa preta de jiu-jitsu e já foi vice-campeão mundial na modalidade.

Natural de Cerqueira César (SP), João José morou em Roma, onde cursou mestrado em Teologia Sacramentária pela Arquidiocese de Milão. Em 2016, ao retornar ao Brasil, passou a buscar atividades físicas e tentou o boxe, mas não se adaptou. Foi então que iniciou o jiu-jitsu e encontrou no esporte uma nova vocação paralela à vida religiosa.

VEJA MAIS

image Criança de 6 anos morre durante ritual de 'exorcismo' feito pela mãe; entenda
Segundo a polícia, Rhonda Paulynice afirmou que recebeu ordens divinas e acreditava que Deus traria a criança de volta à vida

image Influencer é obrigada a passar por sessão de exorcismo por conta de tatuagens
A situação inusitada aconteceu quando a influenciadora em um transporte público

Segundo a prefeitura de Cerqueira César, ele foi vice-campeão mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) em novembro de 2023, na categoria faixa marrom master 3 até 88kg. A conquista lhe rendeu a graduação à faixa preta, tornando-se o que a cidade considera o primeiro padre faixa preta do Brasil.

No final de 2023, o padre visitou um projeto de artes marciais da prefeitura, onde recebeu homenagens. Já em abril deste ano, foi novamente reconhecido pela Câmara Municipal de Cerqueira César após conquistar o 3º lugar no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Caso de agressão

João José Bezerra se tornou alvo de uma investigação policial após ser acusado de agredir uma mulher durante uma missa. A vítima afirma que o episódio ocorreu após ela supostamente manifestar sinais de "possessão espiritual".

image Padre é acusado de agredir mulher com socos e chutes durante suposto exorcismo em SP. (Reprodução/São Manuel Conectado)

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher compareceu à igreja para assistir à missa do terceiro dia da novena de São Miguel Arcanjo, celebrada pelo padre convidado João José Bezerra, que teria se identificado no início da cerimônia como "exorcista".

Segundo o relato da vítima, o padre começou a puxar seus cabelos, desferiu diversos socos e chutes em seu rosto e chegou a arremessá-la contra os bancos da igreja, diante de fiéis que estavam no local. O religioso deixou a igreja logo após a celebração, sem prestar esclarecimentos.

A mulher apresentou fotografias dos hematomas e um receituário médico que comprova as lesões sofridas. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia de São Manuel e segue sob apuração da Delegacia Seccional de Botucatu.

image Mulher acusa padre de agressão durante suposto exorcismo em igreja. (Reprodução/São Manuel Conectado)

Nota oficial da arquidiocese

Em nota, a Arquidiocese de Botucatu, responsável pela administração da paróquia, afirmou que afastou o padre João José Bezerra e que um procedimento interno foi instaurado para apurar os fatos. Confira a nota na íntegra:

"A Arquidiocese de Botucatu manifesta profundo pesar e consternação diante do episódio ocorrido na noite de 07 de agosto de 2025, durante uma celebração na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel-SP, envolvendo o padre João José Bezerra. 

Em primeiro lugar, expressamos nossa solidariedade e nossas orações à fiel envolvida e a seus familiares, pedindo sinceras desculpas pelo sofrimento e pelos transtornos causados. Situações de violência, de qualquer natureza, são absolutamente incompatíveis com a missão da Igreja e com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Desde o início, a Arquidiocese está disponibilizando toda ajuda necessária com relação a todas as despesas médicas decorrentes deste infortúnio.

A Arquidiocese informa que instaurou, de imediato, procedimento interno para apuração rigorosa dos fatos, afastando cautelarmente o Pe. João José Bezerra do uso de ordem.

A Arquidiocese colaborará integralmente com as autoridades policiais e judiciais competentes para a efetiva apuração da verdade real.
Reiteramos nosso compromisso com a verdade, a justiça e a proteção da dignidade de todas as pessoas, reafirmando que nossa missão é anunciar o Evangelho e servir com amor e respeito a todo o povo de Deus."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

agressão em exorcismo

São Paulo

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Brasil inaugura primeiro SAMU 192 Indígena, com atendimento 24h e profissionais bilíngues

O serviço reduzirá pela metade o tempo de espera por atendimento de urgência e emergência nos territórios indígenas, das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

11.08.25 16h00

Governo Lula diz que 'deplora' decisão de Israel de expandir operação militar na Faixa de Gaza

09.08.25 21h57

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

BRASIL

Bia Miranda e mais 14 influenciadores são alvos de operação contra divulgação do ‘Jogo do Tigrinho'

De acordo com a Polícia Civil, os investigados publicavam conteúdos nas redes com promessas falsas de lucros fáceis, atraindo seguidores para as plataformas ilegais

07.08.25 8h41

MAIS LIDAS EM BRASIL

'Boa Noite Cinderela'

Polícia procura por três mulheres que doparam e roubaram mais de R$ 100 mil de turistas

As mulheres foram identificadas como Amanda Couto, Maira Ketlyn e Raiane Campos

11.08.25 15h12

SUSTO

VÍDEO: Adolescente de 14 anos salva a vida de primo engasgado com manobra específica

A família levou o adolescente para um hospital de rede privada e não ficou com nenhuma outra sequela após o episódio

11.08.25 9h16

BRASIL

VÍDEO: Caminhão carregado de morangos perde controle e 'voa' ao descer morro em MG

O caminhão atingiu três carros que estavam estacionados. Três pessoas estavam no caminhão no momento, mas ninguém ficou ferido

11.08.25 10h30

JOVEM MORTA EM ACIDENTE

‘Cheia de luz’: Jovem que morreu em acidente aéreo nos Lençóis Maranhenses viajou para Dia dos Pais

Veterinária de 23 anos viajava de carona para São Luís com amigo da família que pilotava a aeronave; tragédia abalou parentes e amigos em Santa Inês.

10.08.25 17h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda