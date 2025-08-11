Saiba quem é o padre faixa preta de jiu-jitsu acusado de agredir mulher durante suposto exorcismo

O padre João José Bezerra, de 44 anos, acusado de agredir uma mulher de 62 anos durante um suposto exorcismo realizado na última quinta-feira (7/8) na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel, no interior de São Paulo, também é conhecido por sua atuação no esporte. O sacerdote é faixa preta de jiu-jitsu e já foi vice-campeão mundial na modalidade.

Natural de Cerqueira César (SP), João José morou em Roma, onde cursou mestrado em Teologia Sacramentária pela Arquidiocese de Milão. Em 2016, ao retornar ao Brasil, passou a buscar atividades físicas e tentou o boxe, mas não se adaptou. Foi então que iniciou o jiu-jitsu e encontrou no esporte uma nova vocação paralela à vida religiosa.

Segundo a prefeitura de Cerqueira César, ele foi vice-campeão mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) em novembro de 2023, na categoria faixa marrom master 3 até 88kg. A conquista lhe rendeu a graduação à faixa preta, tornando-se o que a cidade considera o primeiro padre faixa preta do Brasil.

No final de 2023, o padre visitou um projeto de artes marciais da prefeitura, onde recebeu homenagens. Já em abril deste ano, foi novamente reconhecido pela Câmara Municipal de Cerqueira César após conquistar o 3º lugar no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Caso de agressão

João José Bezerra se tornou alvo de uma investigação policial após ser acusado de agredir uma mulher durante uma missa. A vítima afirma que o episódio ocorreu após ela supostamente manifestar sinais de "possessão espiritual".

Padre é acusado de agredir mulher com socos e chutes durante suposto exorcismo em SP. (Reprodução/São Manuel Conectado)

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher compareceu à igreja para assistir à missa do terceiro dia da novena de São Miguel Arcanjo, celebrada pelo padre convidado João José Bezerra, que teria se identificado no início da cerimônia como "exorcista".

Segundo o relato da vítima, o padre começou a puxar seus cabelos, desferiu diversos socos e chutes em seu rosto e chegou a arremessá-la contra os bancos da igreja, diante de fiéis que estavam no local. O religioso deixou a igreja logo após a celebração, sem prestar esclarecimentos.

A mulher apresentou fotografias dos hematomas e um receituário médico que comprova as lesões sofridas. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia de São Manuel e segue sob apuração da Delegacia Seccional de Botucatu.

Mulher acusa padre de agressão durante suposto exorcismo em igreja. (Reprodução/São Manuel Conectado)

Nota oficial da arquidiocese

Em nota, a Arquidiocese de Botucatu, responsável pela administração da paróquia, afirmou que afastou o padre João José Bezerra e que um procedimento interno foi instaurado para apurar os fatos. Confira a nota na íntegra:

"A Arquidiocese de Botucatu manifesta profundo pesar e consternação diante do episódio ocorrido na noite de 07 de agosto de 2025, durante uma celebração na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel-SP, envolvendo o padre João José Bezerra.

Em primeiro lugar, expressamos nossa solidariedade e nossas orações à fiel envolvida e a seus familiares, pedindo sinceras desculpas pelo sofrimento e pelos transtornos causados. Situações de violência, de qualquer natureza, são absolutamente incompatíveis com a missão da Igreja e com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Desde o início, a Arquidiocese está disponibilizando toda ajuda necessária com relação a todas as despesas médicas decorrentes deste infortúnio.

A Arquidiocese informa que instaurou, de imediato, procedimento interno para apuração rigorosa dos fatos, afastando cautelarmente o Pe. João José Bezerra do uso de ordem.

A Arquidiocese colaborará integralmente com as autoridades policiais e judiciais competentes para a efetiva apuração da verdade real.

Reiteramos nosso compromisso com a verdade, a justiça e a proteção da dignidade de todas as pessoas, reafirmando que nossa missão é anunciar o Evangelho e servir com amor e respeito a todo o povo de Deus."