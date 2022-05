Influencer é obrigada a passar por sessão de exorcismo por conta de tatuagens

Uma influenciadora identificada como DeeDee Villegas foi forçada a passar por uma sessão de exorcismo por trazer no corpo tatuagens consideradas "demoníacas" por um padre. A situação ocorreu quando dentro de um transporte público de Cebu, nas Filipinas. A situação inusitada aconteceu na frente dos demais passageiros.

Nas redes sociais, ela relatou os olhares estranhos que recebe e a discriminação da qual é vítima por ter tatuagens. "Sofro abuso diariamente nas ruas", reclamou DeeDee, que é formada em Belas Artes. O registro da formatura da influencer viralizou nas redes sociais há três anos atrás, com muitas pessoas apoiando a escolha das tatuagens e outras criticando.

Foto da formatura da influencer viralizou nas redes sociais. (Reprodução / Redes sociais)

A primeira tatuagem de DeeDee foi um mosaico tribal, mas ela acabou ficando "viciada" e não parou mais de cobrir a pele. Logo depois, ela tatuou os globos oculares e colocou alguns piercings no rosto. No total, ela estima que o gasto com as tattoos e outros procedimentos já somam R$ 120 mil.

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)