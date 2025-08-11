Padre é acusado de agredir mulher com socos e chutes durante suposto exorcismo em SP

Uma mulher de 62 anos denunciou ter sido agredida por um padre durante um suposto exorcismo realizado em uma igreja no interior de São Paulo. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (7/8), durante uma celebração na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher compareceu à igreja para assistir à missa do terceiro dia da novena de São Miguel Arcanjo, celebrada pelo padre convidado João José Bezerra, que teria se identificado no início da cerimônia como "exorcista".

Segundo o relato da vítima, o padre começou a puxar seus cabelos, desferiu diversos socos e chutes em seu rosto e chegou a arremessá-la contra os bancos da igreja, diante de fiéis que estavam no local. O religioso deixou a igreja logo após a celebração, sem prestar esclarecimentos.

A mulher apresentou fotografias dos hematomas e um receituário médico que comprova as lesões sofridas. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia de São Manuel e segue sob apuração da Delegacia Seccional de Botucatu.

Em nota, a Arquidiocese de Botucatu, responsável pela administração da paróquia, afirmou que afastou o padre João José Bezerra e que um procedimento interno foi instaurado para apurar os fatos.

Mulher acusa padre de agressão durante suposto exorcismo em igreja. (Reprodução/São Manuel Conectado)

"Situações de violência, de qualquer natureza, são absolutamente incompatíveis com a missão da Igreja e com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo", afirmou a Arquidiocese.

A instituição também declarou que o padre não era designado como exorcista oficial e que, segundo a norma da Igreja Católica, o exercício do exorcismo só pode ocorrer mediante autorização expressa do bispo diocesano — o que não foi concedido no caso.

A Arquidiocese informou ainda que está colaborando com as autoridades policiais e judiciais e lamentou o ocorrido por meio de uma publicação nas redes sociais. Até o momento, o padre não se manifestou publicamente.