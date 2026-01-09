Capa Jornal Amazônia
Adolescente de 17 anos envenena marmita dos pais depois de ter namoro reprovado

Além dos pais da adolescente, um primo também teve a marmita contaminada.

Gabrielle Borges
fonte

O primo da adolescente foi o primeiro a iniciar a refeição, mas estranhou a textura da comida e interrompeu o consumo (Divulgação/PCMG)

Uma adolescente, cuja identidade foi preservada, de 17 anos foi apreendida em flagrante nesta quarta-feira (7) suspeita de envenenar a comida dos próprios pais com chumbinho como uma forma de vingança.

De acordo com as informações iniciais, o crime teria sido motivado pela desaprovação dos pais em relação a um namoro da jovem. O caso ocorreu no município de Nova Serrana, no centro-oeste de Minas Gerais.

Além dos pais da adolescente, um primo também teve a marmita contaminada. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o envenenamento dos alimentos teria ocorrido após uma discussão entre a jovem e a mãe, na madrugada anterior ao crime.

Aos militares, a adolescente confessou que colocou chumbinho nas marmitas que seriam consumidas pelos familiares. De acordo com o major Renato Geraldo da Silva, responsável pelo caso, a adolescente afirmou que agiu por estar com raiva dos pais, que não aprovavam o relacionamento amoroso.

Durante a ocorrência, policiais encontraram pequenos grãos pretos nas refeições, semelhantes ao veneno utilizado.

“Ela confessa que o frasco [do veneno] já estava na casa e relata a discussão ocorrida na madrugada, após ter saído sem o consentimento dos pais”, explicou o militar.

Primo descobriu a marmita envenenada

O primo da adolescente foi o primeiro a iniciar a refeição, mas estranhou a textura da comida e interrompeu o consumo. Ele imediatamente alertou o tio sobre a possível adulteração e buscou atendimento médico.

O homem passou por lavagem estomacal e permaneceu em observação, com quadro clínico estável. Os pais da jovem, por precaução, não chegaram a ingerir a refeição.

A adolescente de 17 anos foi apreendida por ato infracional análogo à tentativa de homicídio e levada à Delegacia de Polícia Civil, acompanhada por uma representante legal. Depois dos procedimentos de polícia judiciária, ela foi apresentada à Promotoria da Infância e da Juventude.

O caso segue sob investigação na delegacia de Nova Serrana.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Brasil

envenenamento

filha envenena pais

comida adulterada
