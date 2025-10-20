Mulher morre e sobrinho é internado após suposto envenenamento por pizza; entenda

Uma mulher de 51 anos identificada como Adriana Magalhães morreu após consumir uma pizza que estava supostamente envenenada, na última sexta-feira (17), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, que fica localizado no interior de São Paulo. Além dela, o sobrinho da vítima, Thiago do Prado, de 27 anos, que também comeu a pizza, está internado no Hospital Clínica Sul.

O caso iniciou quando a Guarda Civil Municipal foi acionada na tarde deste sábado (18) pela unidade de saúde em que as duas vítimas foram encaminhadas depois de passarem mal. Segundo o boletim de ocorrência, o chamado envolvia uma forte suspeita de envenenamento de Adriana Magalhães e de Thiago do Prado.

VEJA MAIS

Sintomas de Envenenamento

Após serem acionados, os agentes foram até o local e constataram que a mulher e o sobrinho haviam dado entrada no hospital com sintomas de intoxicação alimentar. Mas além de intoxicação, o médico plantonista também percebeu que haviam sinais relacionados que também indicavam a hipótese de envenenamento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML) um exame pericial para esclarecer os fatos que envolvem o caso. Por enquanto, o episódio foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos, em São Paulo (SP).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)