Criança de 6 anos morre durante ritual de 'exorcismo' feito pela mãe; entenda

Uma mulher foi presa na última sexta-feira (30) na cidade de Fort Pierce, na Flórida (EUA), após ser acusada de matar o próprio filho de apenas 6 anos durante uma suposta sessão de exorcismo. O corpo do menino, identificado como Ra’myl Pierre, foi encontrado em estado avançado de decomposição, cerca de 12 dias após a morte, dentro da residência da família.

A autora do crime, Rhonda Paulynice, de 31 anos, confessou à polícia ter sufocado o filho, alegando que "seguia instruções de Deus" para expulsar demônios que, segundo ela, estariam possuindo a criança. Ainda de acordo com o depoimento, Paulynice acreditava que o menino "voltaria à vida" após o ritual.

Criança ficou duas semanas desaparecida da escola

A polícia foi acionada para uma verificação de bem-estar, depois que Ra’myl ficou ausente da escola por duas semanas sem justificativa. No local, os agentes foram recebidos por Paulynice, que mostrou-se fria e levou os oficiais até o quarto onde o corpo da criança estava enrolado em um pano, com o rosto exposto.

O xerife do Condado de St. Lucie, Richard Del Toro, afirmou que Rhonda acreditava que o filho havia sido “libertado dos demônios” após o sufocamento. “Ao falar com a mãe, ela acreditava que estava sendo instruída por Deus a basicamente exorcizar demônios do corpo da criança”, declarou o oficial.

Investigação e acusações

O caso está sendo tratado como homicídio em segundo grau, e Rhonda permanece presa enquanto responde às acusações. Em depoimento, ela afirmou que via o filho como um "recipiente" e mencionou ter sonhos com "Deus Pai", que detalhavam acontecimentos futuros. A polícia acredita que a morte ocorreu em 18 de maio.