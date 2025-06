Lula recebe título de honoris causa no último dia de agenda em Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre nesta sexta-feira (6) o último dia de agenda oficial na cidade de Paris. Lula recebeu o título de honoris causa da Universidade de Paris 8, uma instituição pública em Saint Denis, município da região metropolitana da capital francesa. Ele e a primeira-dama Rosângela da SIlva, a Janja, foram recebidos por alunos, professores, autoridades e um coral de estudantes e funcionários à capela que cantou Pau de Arara, de Luiz Gonzaga, em português. A Universidade 8 é conhecida por receber minorias, estrangeiros e tem, no corpo discente, pós-graduandos indígenas do Brasil.

Acompanhavam o presidente os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; o ministro em exercício do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, secretário-executivo, Márcio Elias da Rosa; da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; das Relações Exteriores, Mauro Vieira; as ministras da Cultura, Margareth Menezes, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; o embaixador brasileiro na França, Ricardo Neiva Tavares; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, também participou do evento.