Aliança Trump-Musk acaba em tiroteio verbal público entre presidente e empresário

O rompimento entre o presidente dos Estados Unidos e o homem mais rico do mundo está se desenrolando da mesma forma que seu relacionamento começou - rápida, intensa e muito pública.

Enquanto Donald Trump se reunia na Salão Oval na quinta-feira com o líder da Alemanha, ele lamentou o azedamento do seu relacionamento com Elon Musk, seu ex-fiel escudeiro que se tornou antagonista do presidente dos EUA nas redes sociais.

Trump disse que estava "muito decepcionado" com Musk depois de o bilionário, seu principal apoiador durante a campanha presidencial de 2024 e responsável pelo departamento de corte de gastos nos primeiros meses do governo, criticar duramente o projeto de lei do presidente sobre cortes de impostos e planos de gastos.

Durante o encontro com o chanceler alemão Friedrich Merz, na Casa Branca, Trump afirmou estar decepcionado com Elon Musk por causa das críticas que o bilionário fez ao projeto de lei orçamentária que tramita no Congresso. Trump disse que Musk já sabia que o projeto seria enviado ao Congresso e que não sabe se eles terão "uma ótima relação como antes".

Pouco depois, Musk respondeu pela rede social X. "Tanto faz", escreveu Musk em sua plataforma de mídia social enquanto respondia a Trump em tempo real. Ele negou ter sido informado sobre o projeto e afirmou que Trump estava sendo ingrato: "Sem mim, Trump teria perdido a eleição".

Trump disse que Musk, CEO e fundador da Tesla, "só criou problemas" com o projeto de lei porque ele reduz os créditos fiscais para veículos elétricos.

"Falso", rebateu Musk em sua plataforma de mídia social enquanto o presidente continuava falando. "Este projeto de lei nunca me foi mostrado, nem mesmo uma vez, e foi aprovado no meio da noite tão rapidamente que quase ninguém no Congresso conseguiu lê-lo!"

Em seguida, Trump reagiu no Truth Social com uma ameaça: "A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso Orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk".

Trump também afirmou que "mandou Musk embora" do governo porque ele o estava "irritando". Disse ainda que retirou o "Mandato dos Carros Elétricos" e que o bilionário "ficou louco". O "mandato" citado por Trump é uma referência às políticas de eletrificação do setor automotivo e descarbonização adotadas durante o governo Biden.

Musk voltou a responder no X, dessa vez acusando Trump de estar ligado ao escândalo sexual envolvendo Jeffrey Epstein: "Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos".

Depois, Trump disse não se importar com o fato de Musk "ter se virado" contra ele. Já Musk afirmou que, diante da postura do presidente, a SpaceX deixará de comissionar a cápsula Dragon - usada pela Nasa para levar cargas ao espaço e transportar astronautas.

Musk também comentou "Sim" em um post que dizia que Trump deveria sofrer impeachment.

As ações da Tesla, empresa de veículos elétricos de Musk, caíram quase 12% logo após o meio-dia, com a queda ocorrendo no momento em que Trump começou a fazer seus comentários.

Fim do 'bromance' e treta pública

A magnitude do apoio de Musk a Trump, gastando pelo menos US$ 250 milhões para apoiar sua campanha, e a liberdade que o presidente deu ao bilionário para cortar gastos e no governo com o Departamento de Eficiência Governamental são ofuscadas apenas pela rapidez com que eles se desentenderam.

Musk anunciou seu apoio a Trump logo após o então candidato ter sido quase assassinado no palco de um comício em Butler, na Pensilvânia, em julho passado. A notícia do comitê de ação política de Musk em apoio à eleição de Trump veio dias depois.

Musk logo se tornou um conselheiro próximo e companheiro frequente, saltando atrás de Trump no palco de um comício em outubro. Seu empenho em eleger Trump foi desde a participação em comícios até a injeção de milhões de dólares em um comitê de campanha que usou meios digitais para mapear e convencer possíveis eleitores a saírem para votar em Trump em várias cidades onde a disputa seria acirrada.

Depois que Trump foi eleito, o bilionário da tecnologia ficou ao lado do novo presidente enquanto ele prestava juramento, voou com ele no Air Force One para estadias de fim de semana no clube Mar-a-Lago de Trump em Palm Beach, Flórida, dormiu no Quarto Lincoln da Casa Branca a convite do presidente e participou de suas reuniões de gabinete usando um boné MAGA (às vezes mais de um).

"Vou ser honesto, acho que ele sentiu falta do lugar", disse Trump na quinta-feira. "Ele saiu de lá e, de repente, não estava mais naquele belo Salão Oval."

Musk se despediu de Trump na semana passada em uma coletiva de imprensa discreta no Salão Oval, onde exibia um olho roxo que, segundo ele, foi causado por seu filho pequeno, mas que parecia ser uma metáfora para seu período conturbado no serviço público.

Trump, que raramente perde uma oportunidade de criticar seus detratores pela aparência, mencionou o assunto na quinta-feira. "Eu disse: 'Você quer um pouco de maquiagem? Vamos arranjar um pouco de maquiagem para você'. O que é interessante", disse Trump.

Os comentários do presidente republicano vieram depois que Musk passou dias reclamando nas redes sociais sobre o "Big Beautiful Bill" (Grande e Belo Projeto de Lei) de Trump, como o presidente americano chama o Projeto de Lei Orçamentária aprovada pelo Congresso na semana passada após intensa pressão do presidente americano sobre os congressistas republicanos, que controlam Câmara e Senado.

Durante semanas, Musk reclamou do projeto de lei orçamentária republicano e usou a estimativa do escritório orçamentário, uma entidade não partidário do Congresso responsável por analisar os orçamentos, de que o projeto aumentaria o déficit em US$ 2,4 trilhões na próxima década, como uma oportunidade para criticar a legislação como uma "abominação repugnante".

"Ele não falou mal de mim pessoalmente, mas tenho certeza de que isso virá a seguir", disse Trump na quinta-feira no Salão Oval. "Mas estou muito decepcionado com Elon. Eu ajudei muito Elon."

Os observadores há muito se perguntavam se a amizade entre os dois bilionários impetuosos, conhecidos por trocarem insultos online, iria acabar de forma espetacular - o que aconteceu em menos de um ano.

"Olha, Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se ainda teremos", disse Trump. O presidente americano disse que algumas pessoas que deixam seu governo "sentem muita falta" e "na verdade se tornam hostis". "É uma espécie de síndrome de abstinência de Trump, acho que é assim que chamam", disse ele.

Trump ignorou os esforços do bilionário para elegê-lo no ano passado, incluindo um sorteio de US$ 1 milhão por dia para eleitores na Pensilvânia. A onda de dinheiro que Musk mostrou estar disposto a gastar parecia torná-lo um aliado muito cobiçado pelos republicanos daqui para frente, mas sua separação de Trump, o líder do partido, levanta questões sobre se eles ou outros verão tal ganho inesperado em campanhas no futuro.

Em outra postagem, ele disse que Trump poderia manter os cortes de gastos, mas "abandonar a MONTANHA de VERGONHOSOS GASTOS EXCESSIVOS no projeto de lei".

O projeto de lei liberaria trilhões de dólares em cortes de impostos e reduziria os gastos, mas também aumentaria o déficit em US$ 2,4 trilhões ao longo de uma década e deixaria cerca de 10,9 milhões de pessoas sem seguro saúde, de acordo com uma análise do Escritório de Orçamento do Congresso, que há décadas atua como o responsável oficial pela contabilidade da legislação no Congresso.

Além de Musk estar "perturbado" com os créditos fiscais para veículos elétricos, Trump disse que outro ponto de discórdia foi a promoção de Jared Isaacman por Musk para dirigir a NASA.

Trump retirou a indicação de Isaacman no fim de semana, dias depois de Musk deixar seu cargo no governo. "Não achei apropriado", disse Trump, chamando Isaacman de "totalmente democrata". Musk, voltando à sua principal forma de atividade política antes de se unir a Trump, continuou lançando suas respostas nas redes sociais.

Ele compartilhou algumas postagens que Trump fez há mais de uma década criticando os republicanos por seus gastos, reflexões feitas quando ele também era apenas um bilionário divulgando suas opiniões nas redes sociais.

"Onde está o homem que escreveu essas palavras?", escreveu Musk. "Ele foi substituído por um sósia?" (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)