Trump diz não se importar que Musk se volte contra ele e que encerrará contratos do bilionário

Em postagem na rede Truth nesta quinta-feira, 5, o presidente americano, Donald Trump, disse que não se importa que Elon Musk se volte contra ele, mas que "deveria ter feito isso há meses".

Musk tornou público recentemente suas críticas as projeto de lei que Trump que os republicanos querem aprovar.

"Esse é um dos maiores projetos de lei já apresentados ao Congresso. É um corte recorde nas despesas, de US$ 1,6 trilhão, e o maior corte de impostos já feito. Se esse projeto de lei não for aprovado, haverá um aumento de 68% nos impostos, e coisas muito piores do que isso", esclareceu Trump.

Musk também retaliou a fala do presidente de que o governo encerrará os subsídios e contratos governamentais do bilionário: "À luz da declaração sobre o cancelamento de meus contratos com o governo, a SpaceX começará a desativar sua espaçonave Dragon imediatamente".

Essa aeronave é contratada pela NASA para transportar cargas para a Estação Espacial Internacional.