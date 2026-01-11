Capa Jornal Amazônia
Adolescente confessa tentativa de envenenamento por ter namoro proibido pelos pais

A menina de 17 anos assumiu que colocou veneno para ratos nas marmitas preparadas para a família. O caso aconteceu no município de Nova Serrana, em Minas Gerais

Lívia Ximenes
fonte

Adolescente confessa que tentou envenenar os pais por ter namoro reprovado (Reprodução)

Uma adolescente de 17 anos confessou ter envenenado a comida dos pais por ser proibida de namorar. A menina assumiu a tentativa de homicídio e contou que fez uso de veneno para ratos. O caso aconteceu no município de Nova Serrana, em Minas Gerais.

Apreendida pela tentativa de envenenamento, a adolescente disse que as marmitas contaminadas seriam ingeridas pelo pai, a mãe e um primo. Esse último, de 36 anos, chegou a comer parte da refeição, mas estranhou a textura — segundo ele, parecia que estava com areia — e alertou os familiares. Os pais da menina não comeram, enquanto o primo foi levado ao hospital, recebeu atendimento médico e está bem.

Conforme relato da adolescente, ela e a mãe discutiram devido a uma saída escondida durante a madrugada. A breve fuga da menina ocorreu para encontrar o namorado. O relacionamento não era autorizado pelos pais.

Depois da briga, a mãe foi dormir. A adolescente, de acordo com o boletim de ocorrência, esperou todos se recolherem e colocou o veneno em três marmitas. As porções eram preparadas pela mãe.

Com o relato do primo sobre a textura da comida, a mãe confrontou a adolescente, que confessou ter envenenado a comida. A menina foi apreendida em flagrante e autuada por ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

Palavras-chave

adolescente envenena comida dos pais

adolescente tenta matar pais

envenenamento
Brasil
