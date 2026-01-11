Adolescente confessa tentativa de envenenamento por ter namoro proibido pelos pais

Uma adolescente de 17 anos confessou ter envenenado a comida dos pais por ser proibida de namorar. A menina assumiu a tentativa de homicídio e contou que fez uso de veneno para ratos. O caso aconteceu no município de Nova Serrana, em Minas Gerais.

Apreendida pela tentativa de envenenamento, a adolescente disse que as marmitas contaminadas seriam ingeridas pelo pai, a mãe e um primo. Esse último, de 36 anos, chegou a comer parte da refeição, mas estranhou a textura — segundo ele, parecia que estava com areia — e alertou os familiares. Os pais da menina não comeram, enquanto o primo foi levado ao hospital, recebeu atendimento médico e está bem.

Conforme relato da adolescente, ela e a mãe discutiram devido a uma saída escondida durante a madrugada. A breve fuga da menina ocorreu para encontrar o namorado. O relacionamento não era autorizado pelos pais.

Depois da briga, a mãe foi dormir. A adolescente, de acordo com o boletim de ocorrência, esperou todos se recolherem e colocou o veneno em três marmitas. As porções eram preparadas pela mãe.

Com o relato do primo sobre a textura da comida, a mãe confrontou a adolescente, que confessou ter envenenado a comida. A menina foi apreendida em flagrante e autuada por ato infracional análogo à tentativa de homicídio.