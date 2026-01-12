VÍDEO: Locutor de estação de metrô surpreende jovens durante foto e vídeo viraliza nas redes

Um momento inusitado em uma estação de metrô conquistou a internet e virou assunto nas redes sociais. Um grupo de amigos foi surpreendido pela interação bem-humorada de um locutor que monitorava as câmeras de segurança, enquanto eles tentavam tirar uma foto diante de uma tela de monitoramento.

O vídeo, que rapidamente viralizou, foi publicado nas redes sociais com a legenda descontraída “Locutor devia tá no mó tédio na sala lá”. A frase ajudou a reforçar o tom bem-humorado da cena e contribuiu para o alto engajamento entre os internautas.

Locutor faz contagem regressiva e arranca risadas dos jovens

Nas imagens, os jovens aparecem se posicionando em frente ao monitor que exibia a própria imagem do grupo. O que eles não esperavam era ouvir, pelo sistema de som da estação, a voz do locutor interagindo diretamente com eles.

Durante o registro, o locutor surpreende ao incentivar o grupo com um animado “Vamos lá!” e inicia uma contagem regressiva para a foto. A reação dos jovens é imediata: sorrisos, gargalhadas e surpresa com a situação inesperada em um ambiente geralmente marcado pela rotina acelerada.

Veja o vídeo:

Internautas se divertem e vídeo ultrapassa 85 mil visualizações

O registro foi amplamente compartilhado e já ultrapassa 85 mil visualizações em uma rede social. Além disso, o vídeo acumulou dezenas de comentários de internautas que elogiaram a atitude do locutor e destacaram o momento de descontração no metrô.

