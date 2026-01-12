Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Locutor de estação de metrô surpreende jovens durante foto e vídeo viraliza nas redes

Momento inusitado em estação do metrô transforma rotina em diversão e viraliza nas redes sociais.

Riulen Ropan
fonte

O registro foi amplamente compartilhado e já ultrapassa 85 mil visualizações. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um momento inusitado em uma estação de metrô conquistou a internet e virou assunto nas redes sociais. Um grupo de amigos foi surpreendido pela interação bem-humorada de um locutor que monitorava as câmeras de segurança, enquanto eles tentavam tirar uma foto diante de uma tela de monitoramento.

O vídeo, que rapidamente viralizou, foi publicado nas redes sociais com a legenda descontraída “Locutor devia tá no mó tédio na sala lá”. A frase ajudou a reforçar o tom bem-humorado da cena e contribuiu para o alto engajamento entre os internautas.

Locutor faz contagem regressiva e arranca risadas dos jovens

Nas imagens, os jovens aparecem se posicionando em frente ao monitor que exibia a própria imagem do grupo. O que eles não esperavam era ouvir, pelo sistema de som da estação, a voz do locutor interagindo diretamente com eles.

VEJA MAIS

image Vídeo adulto de Andressa Urach com o filho já foi lançado? Entenda a polêmica!
Após o anúncio na internet, a criadora passou a ser o centro das atenções em debates sobre casos de incesto na internet

image VÍDEO: Paraense de 60 anos viraliza ao curtir show de Anitta em Belém: 'O divo bateu leque'
Aldomário Couto, de 60 anos, viralizou nas redes sociais ao aparecer dançando e batendo leque durante apresentação em Belém

image VÍDEO: No BBB 26, Tadeu Schmidt repreende participante após pedido de desistência
Apresentador do reality show destacou a seriedade do processo seletivo após candidato da Casa de Vidro demonstrar instabilidade

Durante o registro, o locutor surpreende ao incentivar o grupo com um animado “Vamos lá!” e inicia uma contagem regressiva para a foto. A reação dos jovens é imediata: sorrisos, gargalhadas e surpresa com a situação inesperada em um ambiente geralmente marcado pela rotina acelerada.

Veja o vídeo:

Internautas se divertem e vídeo ultrapassa 85 mil visualizações

O registro foi amplamente compartilhado e já ultrapassa 85 mil visualizações em uma rede social. Além disso, o vídeo acumulou dezenas de comentários de internautas que elogiaram a atitude do locutor e destacaram o momento de descontração no metrô.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Viralizou

Locutor

Metrô
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

VIRALIZOU

Marido de influencer desaparece e surge casado com outra mulher na Europa; entenda o caso

Após mais de 10 anos de casamento, o companheiro de Maria Fernanda Magnani a deixou para viver com garota de programa com quem se relacionou entre 2022 e 2023, conforme relato da influenciadora

09.01.26 12h54

BRASIL

Renovação automática CNH: entenda como funciona e para quem vale a nova medida

O Governo Federal, por meio do ministro dos Transportes, Renan Filho, oficializou a medida que renova automaticamente a Carteira Nacional de Habilitação para os considerados “bons condutores”

09.01.26 14h34

BRASIL

Incêndio em prédio na zona leste de São Paulo mata adulto e um bebê

As chamas alcançaram o terceiro andar do edifício atingido

12.01.26 10h32

BRASIL

Adolescente confessa tentativa de envenenamento por ter namoro proibido pelos pais

A menina de 17 anos assumiu que colocou veneno para ratos nas marmitas preparadas para a família. O caso aconteceu no município de Nova Serrana, em Minas Gerais

11.01.26 18h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda