Saiba onde trocar gratuitamente lâmpadas convencionais pelas de led em Belém e Ananindeua

Os municípios de Belém e Ananindeua recebem até esta quinta-feira, 25 de julho, o E+ Caravana com troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de led. Durante a ação, o cliente também tem a oportunidade de fazer o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que proporciona descontos de até 65% na fatura, além de solicitar outros serviços disponíveis em uma agência de atendimento.

Em Belém, a iniciativa ocorre nos bairros Parque Verde e Tapanã, e, em Ananindeua, no bairro Centro. No Tapanã também ocorre o mutirão E+ Segurança, que oferecerá orientações para cuidados com a rede elétrica e limpeza na rede.

Para realizar a troca de lâmpadas, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, afirma que as ações da E+ Caravana aproximam ainda mais a Equatorial dos clientes.

“Reconhecemos que nem todos conseguem visitar nossas agências durante a semana, então facilitamos ao levar nossos serviços até as comunidades. Estamos ansiosos para receber todos os interessados e contribuir juntos para um futuro mais sustentável e econômico para nossos clientes. Contamos com a participação de todos”, conclui Taveira.

Tarifa Social

A tarifa social oferece um desconto de até 65% na conta de energia. Para se cadastrar é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Cronograma da Caravana

1 - E+ Caravana - Belém (Parque Verde)

Local: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro ao lado do Condomínio Cidade Jardim II)

Data: 22 a 25 de julho

Hora: de 8h ao 12h

Serviços: troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social

2 - E+ Caravana - Ananindeua (Centro)

Local: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Data: 22 a 25 de julho

Hora: de 8h ao 12h

Serviços: troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social

3 - E+ Caravana - Belém (Tapanã)

Local: Capela de Santa Luzia (rua John Engelhard, alameda 01, Nº 5)

Data: 25 de julho

Hora: de 8h ao 12h

Serviços: troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e limpeza na rede

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)