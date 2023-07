'Repito a pergunta: quem mandou matar Marielle?', diz Anielle, irmã da vereadora assassinada

Após a prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a irmã de Marielle, Anielle Franco, disse em suas redes sociais que ainda espera resposta para uma das principais perguntas sobre o caso: quem foi o mandante do crime?

Ministra da Igualdade Racial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Anielle informou ter conversado com o titular da pasta de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre as novidades do caso.

De acordo com informação divulgada por Dino, em delação premiada à PF o ex-policial militar Élcio Queiroz admitiu sua participação na morte da vereadora e do motorista, bem como do ex-policial reformado Ronnie Lessa e de Maxwell Simões. De acordo com o ministro, o depoimento já foi homologado pela Justiça.

"Reafirmo minha confiança na condução da investigação pela PF e repito a pergunta que faço há cinco anos: quem mandou matar Marielle e por quê?", escreveu Anielle.