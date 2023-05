Caso Marielle Franco: PF encontra possíveis crimes da Polícia Civil em investigação

As investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, podem ter sido manipuladas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para "caminhos sem saída". A constatação é da força-tarefa da Polícia Federal, que passou a atuar no caso somente em março deste ano, a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino.

VEJA MAIS

A PF, como aponta o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, encontrou "possíveis crimes cometidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na condução do inquérito", com manobras "no sentido de conduzir a diligência para caminhos sem saída e também induzir ao erro".

Relembre o caso

Marielle e Anderson foram executados quando saíam de um evento com mulheres, no Rio de Janeiro, em 2018. O carro deles foi crivado de tiros. Somente uma pessoa sobreviveu. A investigação passou por cinco delegados na Polícia Civil e três equipes ao todo. A PF investiga se algum dos delegados teve envolvimento nas manobras irregulares identificadas no inquérito.