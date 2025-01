Queda de ponte sobre rio Tocantins completa duas semanas: 3 pessoas seguem desaparecidas

A queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava Aguiarnópolis (TO) a Estreito (MA), completa duas semanas neste domingo (5). Até agora, a Marinha confirmou 14 mortes no acidente. Três pessoas continuam desaparecidas.

Mais um corpo foi resgatado por volta das 10h25 de sábado (4), às proximidades dos destroços da edificação no rio Tocantins, subindo para 14 o número de mortos. Ainda segundo a Agência Brasil, diariamente a Força-Tarefa de Buscas e Resgate de Vítimas da Tragédia realiza mergulhos para identificar e marcar os pontos de interesse. E também mergulhos que permitem mais autonomia e tempo para exploração nas áreas que ultrapassam 40 metros de profundidade.

A ponte desabou na tarde do dia 22 de dezembro do ano passado, quando o vão central da estrutura de 533 metros cedeu, o que levou à queda de diversos veículos que passavam pelo local. A Polícia Federal e o DNIT (Departamento de Infraestrutura de Transportes) têm 120 dias para apurar as responsabilidades sobre a queda.

O Ministério dos Transportes contratou uma empresa que será responsável pela reconstrução da ponte. Ao todo, a obra tem valor estimado em quase R$ 172 milhões. O prazo para a entrega será até o dia 22 de dezembro de 2025, um ano após a queda da ponte.