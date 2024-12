corpos de vereador e sua esposa, mortos na queda da ponte, são sepultados no maranhão

Os corpos do vereador Ailson Carneiro, de Novo Repartimento, no Pará, e de sua esposa, Elisângela Chagas, foram sepultados no município de Itinga, no Maranhão. O enterro ocorreu na noite de domingo (29), por volta de 23h30, informou um parentes do vereador. Familiares de Ailson moram naquele município.

Eles morreram na queda da ponte entre os estados do Maranhão e Tocantins. Ailson nasceu no Maranhão e sua esposa, no Pará. Eles moravam em Novo Repartimento há 15 anos. O casal sofreu o acidente quando Ailson estava indo conhecer seu primeiro neto, em Palmas. O corpo de Ailson Gomes Carneiro (PSD), de 57 anos, foi retirado do rio Tocantins na manhã de domingo (29). Ele e a esposa, Elisângela Santos das Chagas, 50 anos, estavam em uma caminhonete que caiu da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na divisa entre Tocantins e Maranhão, e ficou presa a 35 metros de profundidade.

VEJA MAIS:

O casal estava junto há mais de 30 anos e tinha oficializado a união dois dias antes do acidente. Os corpos do casal já tinham sido encontrados na quinta (26) por um mergulhador do Corpo de Bombeiros do Tocantins. A caminhonete em que eles estavam ficou presa embaixo de uma carreta no fundo do rio. O corpo de Elisângela foi resgatado na noite de sexta-feira (27) após se desprender e surgir na superfície do rio.

No Instagram, a Prefeitura de Novo Repartimento lamentou a morte do vereador. “Ailson Carneiro sempre se destacou por sua coragem, comprometimento e amor pelo trabalho em prol de nossa comunidade. Sua partida deixa uma dor profunda em todos que tiveram o privilégio de conhecer sua trajetória e conviver com sua visão de um futuro melhor para todos”, diz um trecho da publicação. O corpo do casal foi sepultado no Cemitério Municipal Santa Cecília, em Itinga, no Maranhão.