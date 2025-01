Sobe para 14 número de vítimas mortas após queda da ponte entre MA e TO

Por meio de nota, a Marinha do Brasil (MB) confirmou a 14ª vítima da queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Maranhão (MA) e Tocantins (TO). O acidente aconteceu no dia 22 de dezembro e 3 pessoas seguem desaparecidas. A notificação da entidade esclarece que o último corpo foi resgatado às 10h25 deste sábado (4).

A marinha explica que “as equipes de busca e resgate, cumprindo o planejamento diário da operação, localizaram o corpo, às proximidades dos destroços da ponte”. Até o momento, do total de 17 desaparecidos, 14 óbitos já estão confirmados. Antes da nova atualização, apenas 13 corpos haviam sido encontrados.

“A Marinha se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e coloca, à

disposição do cidadão, os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais

(185) e da Capitania dos Portos do Maranhão, 0800-098-8432 e (98) 2107-

0121, para receber informações a respeito de qualquer situação que possa

comprometer a salvaguarda da vida humana nas vias navegáveis ou que

representa risco de poluição ambiental”, conclui a nota.

A ponte conectava os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), e foi inaugurada em 1960. A estrutura era o ponto de travessia entre a BR-226, que liga Belém a Brasília, e a BR-230, rodovia Transamazônica, além da Ferrovia Norte-Sul.