Mãe e filha paraenses, vítimas de desabamento de ponte entre MA e TO, são sepultadas em Tucuruí

As paraenses Cássia de Sousa Tavares, de 34 anos, e a filha, Cecília Tavares Rodrigues, de 3 anos, vítimas do desabamento da ponte na divisa entre Maranhão e Tocantins, foram sepultadas em Tucuruí. A cerimônia fúnebre ocorreu nesta sexta-feira (3/01), com um velório no pátio da Igreja Assembleia de Deus, às 8h. Por volta de 11h, os corpos foram sepultados no Cemitério Jardim da Saudade.

Mãe e filha morreram no desabamento da ponte na BR-226, ocorrido em 22 de dezembro de 2024. O marido de Cássia, que também estava no veículo com a família, foi resgatado com vida. Os corpos das vítimas foram liberados na tarde de quinta-feira (2/01) do Instituto Médico Legal (IML) de Imperatriz-MA e chegaram nas primeiras horas desta sexta (3) em Tucuruí.

Os corpos de Cássia e Cecília ficaram desaparecidos e, após várias buscas, foram encontrados e resgatados do Rio Tocantins. Várias pessoas, entre amigos e familiares, participaram do momento de despedida das duas vítimas. O sepultamento gerou grande comoção na cidade.