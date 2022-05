Quatro brasileiros dizem ter mais tempo de vida que a pessoa mais velha do mundo; uma é paraense

Com a morte da japonesa Kane Tanaka, de 119 anos, no dia 19 de abril deste ano, a freira francesa Lucile Randon, de 118 anos, nascida em 11 de fevereiro de 1904, passou a ser reconhecida pelo "Guinness Book", o "Livro dos recordes", como a mulher mais velha do mundo. Porém, pelo menos quatro brasileiros reivindicam o título. As informações são do G1 Nacional.

Andrelino Vieira da Silva

Andrelino é o mais famoso dos quatro. A foto dele comemorando o aniversário de 121 anos ‘viralizou’ na internet pela temática escolhida para o bolo: ‘Terror do INSS’. Nascido em 3 de fevereiro de 1901, já foi casado, teve sete filhos – dos quais cinco ainda são vivos –, 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto. Atualmente, vive em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. Segundo Janaína de Souza Lemes, uma de suas netas, Andrelino tem uma vida normal:

"Ele é lúcido, ativo, faz a comidinha dele, cuida das coisinhas dele. Ele leva uma vida normal. Ele adora forró e ia sempre dançar".

Teodora Maria de Alcântara

Documento mostra que paraense tem 121 anos (Foto: Reprodução / Band)

E por falar em INSS, a paraense Teodora Maria de Alcântara, de 121 anos, chegou a ter a aposentadoria suspensa pelo órgão, em dezembro do ano passado, e precisou viajar cerca de 4 horas de balsa para verificar o que havia ocorrido. Aposentada desde que tinha 83 anos por Velhice ao Trabalhador Rural, ela realiza a prova de vida todos os anos junto ao Instituto. A última vez em que se apresentou junto à autarquia federal com esta finalidade foi em setembro de 2021.

Ela nasceu em 18 de agosto de 1900 e trabalhou no setor de agricultura no Marajó. Mora na comunidade Japum, que fica na fronteira entre Salvaterra e Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó.

Maria Gomes dos Reis

A certidão de nascimento da baiana Maria Gomes dos Reis aponta que ela nasceu em 16 de junho de 1900, no povoado Bela Vista, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, onde mora até hoje. Portanto, está com 121 anos. Acamada e morando com uma neta, já que todos os filhos morreram, ela foi "descoberta" pela Prefeitura local após passar mal e precisar de um atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Sebastião Batista dos Santos

Sebastião Batista dos Santos, morador de Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, diz ter 120 anos.

De acordo com seu documento, ele nasceu em 15 de março de 1902, em Mangueirinha, também na região sudoeste do estado.

Em 2019, o centenário teve um AVC que prejudicou a locomoção e a fala. Mas, com a ajuda do filho de 70 anos, Sebastião sentou na cadeira do prefeito da cidade para receber diversas homenagens.