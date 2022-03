Idoso que viralizou como o 'Terror do INSS' vence mais uma: dengue

Andrelino Vieira da Silva, aposentado de 121 anos que ficou conhecido como o “Terror do INSS”, enfrentou mais uma batalha e provou que ainda tem muita "lenha para queimar". Após cinco dias internado por conta de uma dengue, ele recebeu alta médica e voltou para casa, em Aparecida de Goiânia (GO).

O idoso deu entrada no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) de Goiânia, na última sexta-feira (18), com nível muito baixo de plaquetas. Após uma bateria de exames ele foi diagnosticado com dengue tipo C. Mas, segundo os profissionais da unidade, Andrelino demonstrou uma energia e um bom humor invejáveis durante o período em que esteve internado.

O idoso ficou famoso depois que uma foto de seu 121º aniversário viralizou na web. No registro, seu Andrelino aparece ao lado de um bolo temático decorado com o símbolo da Previdência Social e a inscrição “Terror do INSS”. Na ocasião, segundo Janaina Lemes de Souza, de 36 anos, uma de suas netas, ele apresentava sintomas leves de covid-19.

Andrelino recebeu o diagnóstico de covid em 27 de janeiro, e seu aniversário foi comemorado seis dias depois apenas entre parentes mais próximos que também estavam infectados pelo vírus. E já recebeu as três doses da vacina contra o coronavírus.