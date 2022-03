Idoso que ficou famoso como 'Terror do INSS' completa 121 anos e recebe homenagem do governo federal

Adrelino Vieira da Silva, que completou de 121 anos no dia 03 de fevereiro desse ano, viralizou na internet após aparecer com um bolo temático de aniversário com o tema “O Terror do INSS”. A repercussão foi tanta que o aposentado ganhou até uma placa com homenagem do governo federal na quarta-feira (09).

“O senhor não é o terror do INSS. O senhor é uma bênção para o INSS. Desejamos ao senhor Andrelino muitos mais anos de vida”, afirmou Lorenzoni. Segundo o ministro do Trabalho, a história do aposentado ultrapassa a própria existência da Previdência Social no Brasil.

Ideia do bolo

Seu Andrelino mora em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana. Nascido em 3 de fevereiro de 1901, foi casado, teve sete filhos, dos quais cinco ainda são vivos, tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

Janaína Lemes de Souza, de 36 anos, uma das netas do idoso, foi quem chegou com a ideia de fazer um bolo temático. Ela diz que apesar da idade, o aposentado está lúcido e é saudável. Janaina explicou que a família vive em casas separadas que ficam em um mesmo terreno.

“Ele é lucido, ativo, faz a comidinha dele, cuida das coisinhas dele. Ele leva uma vida normal. Ele adora forró e ia sempre dançar”, contou.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)