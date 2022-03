Garçom reage à ofensa e arremessa bolo na cara de cliente; veja

Um vídeo que mostra a reação inesperada de um garçom viralizou no Instagram esta semana. O registro é de 2018, mas voltou à web após o tema da guerra Ucrânia x Rússia se tornar um dos assuntos mais vistos na internet. As imagens foram feitas no Guramma Italiana, um restaurante de luxo em Kiev, capital ucraniana, e mostram a postura adotada por dois garçons russos diante da postura inconveniente de duas clientes. Segundo a descrição feita pelo DJ Richard Gorn, que gravou o vídeo, as duas mulheres agiam de forma extravagante e inoportuna na tentativa de chamar atenção dos demais presentes.

Depois de ignorar várias atitudes inconvenientes da dupla, os garçons voltaram à mesa e ofereceram uma das sobremesas da casa, um bolo. Uma delas, em tom rude, retruca: “Por que diabos eu comeria seu bolo?”. O funcionário ainda tenta ser cortez, mas a mulher passa a ofendê-lo. Farto dos insultos, ele acaba tendo uma reação impulsiva e atira o bolo na cara da cliente.

O garçon perdeu a paciência e acabou arremessando o bolo sobre a cliente (Reprodução / YouTube)

A outra mulher sentada à mesa arremesa um copo com água no garçom e provoca a reação de seu colega, que também lança a sobremesa que carrega em uma bandeja sobre elas. Ao fundo, ouve-se o burburinho dos clientes, que se divertem e parecem entender a reação dos funcionários.

Já no final do vídeo, as duas mulheres ficam ainda mais alteradas e ordenam que chamem o gerente do estabelecimento, no intuito de pedir a punição dos funcionários. Mas, segundo veículos que publicaram o episódio à época, o porta-voz do restaurante declarou que nenhum deles foi sequer afastado. Segundo o portal Mirror UK, na nota o representante do Guramma Italiana afirmou que "as clientes eram muito rudes e os garçons não suportavam seu tom”, por isso agiram daquela maneira.

A postagem original, feita por Richard Gorn, foi apagada e a gravação apagada, mas cópias do vídeo ainda circulam pela web.